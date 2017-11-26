Вопрос о снятии с России санкций рассматривается в Совете Европы (СЕ), сообщил генеральный секретарь ведущего европейского демократического органа Турбьерн Ягланд.



Глава СЕ уточнил, что могут быть сняты санкции, наложенные организацией на Россию за «агрессию в отношении Украины», пишет британское издание Financial Times.

Такой вариант развития событий допускается в СЕ из-за опасений, что Москва может выйти из состава организации. Что, в свою очередь, станет ударом по защите прав человека в мире.

Как подчеркивает издание, Россия требует восстановления права голоса на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которая осуществляет контроль за Европейским судом по правам человека, а также соблюдением Конвенции о правах человека от 1949 года.