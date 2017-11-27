На этой неделе по евробондам компании Russian Standard Ltd. Рустама Тарико на 451 млн долларов должен быть признан реальный дефолт, который грозит бизнесмену потерей 49% акций банка «Русский Стандарт». Технический дефолт наступил 30 октября, но держатели бумаг до сих пор не получили ни выплат, ни объяснений, пишет «Коммерсант».

«Никаких предложений до сих пор нет, а «объяснения» Рустама Тарико фактически заключаются в том, что «почему я должен тратить деньги, расплачиваясь по долгам?» — рассказал представитель группы держателей еврооблигаций Эрик Краус.

Бумаги, среди держателей которых фонды Pioneer Investments и Ashmore, размещались в рамках реструктуризации субординированных еврооблигаций банка «Русский Стандарт» с погашением в 2020 и 2024 годах. План реструктуризации предполагал выплату инвесторам 18% от номинала бумаг и обмен их на новый, семилетний выпуск специально созданной для этого компании Russian Standard Ltd. Предполагалось, что выплаты по купону будут капитализироваться, пока банк «Русский Стандарт», 49% акций которого заложены по сделке, не станет прибыльным по международным стандартам отчетности (МСФО) в течение двух кварталов подряд. На дату предполагаемой выплаты купона, 27 октября, банк соответствовал этому условию.

Банк «Русский Стандарт» полностью принадлежит бизнесмену Рустаму Тарико. Компания Russian Standard Ltd., зарегистрированная на Бермудских Островах, не входит в периметр группы «Русский Стандарт», но при этом, как следует из документов ее структур, также контролируется Рустамом Тарико.

Эмитент облигаций Russian Standard Ltd. в настоящее время продолжает переговоры с их крупнейшими держателями, сообщил газете в телефонном разговоре представитель группы «Русский Стандарт» Олег Егоров. «Мы считаем, что переговоры проходят конструктивно», — заявил Егоров.



Однако, по словам Эрика Крауса, он «не знает, чтобы в настоящий момент велись переговоры». «Держатели облигаций в настоящий момент ведут переговоры с несколькими юридическими фирмами по оценке стратегии по истребованию залога, — рассказал он. — Держатели облигаций хотят получить 49% акций банка, места в совете директоров и возможность проведения судебно-бухгалтерской экспертизы».

По договору залога в случае дефолта акции банка могут быть оставлены самим инвесторам, что вряд ли им интересно, а также проданы на торгах или напрямую третьему лицу (для этого должна быть проведена оценка банка компанией из «большой четверки» аудиторов), указывают юристы.

По мнению юриста компании «Ильяшев и партнеры» Дмитрия Константинова, дефолт по указанным евробондам повлечет последствия прежде всего для самого Рустама Тарико как акционера банка «Русский Стандарт», ведь не исключено, что он получит нежелательных партнеров. «Поэтому вполне вероятно, что все-таки будет достигнута договоренность о реструктуризации», — полагает Константинов. По его мнению, при наличии конструктивного предложения держатели бондов согласятся на новые условия исполнения обязательств.

Держатели связанных с банком «Русский Стандарт» бондов не получили вовремя выплат по бумагам Держатели бондов Russian Standard Ltd., подконтрольной Рустаму Тарико, на 544 млн долларов (данные Bloomberg) к вечеру понедельника не получили купонные выплаты: как пишут «Ведомости», об этом рассказали два инвестора и контрагент третьего. По этим бумагам заложено 49% акций банка «Русский Стандарт». «У держателей нет абсолютно никакой ясности! — сетует один из инвесторов. — Ни объявлений, ни дефолта, ни выплат».