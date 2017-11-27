Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в понедельник отрицательную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:15 мск понизился на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 444,51 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в минусе на 0,51% — на отметке 29 714,61, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал отрицательное изменение на уровне 0,83% и находился на отметке 3 325,98 пункта. Сингапурский Straits Times Index опустился на 0,2%, до 3 435,22. Южнокорейский KOSPI просел на 1,31%, до 2 511,12 пункта.