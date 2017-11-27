Президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика сейчас переживает настоящий бум.



«С первого моего дня вступления в должность все, что вы слышите, — это ложные объяснения демократов из-за поражения на выборах, Россия, Россия, Россия», — написал глава государства в своем микроблоге в Twitter.

«Несмотря на это, мы видим экономический бум. И я сделал больше, чем любой другой президент за десять месяцев», — отметил он.

Since the first day I took office, all you hear is the phony Democrat excuse for losing the election, Russia, Russia,Russia. Despite this I have the economy booming and have possibly done more than any 10 month President. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 ноября 2017 г.