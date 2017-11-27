Президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика сейчас переживает настоящий бум.

«С первого моего дня вступления в должность все, что вы слышите, — это ложные объяснения демократов из-за поражения на выборах, Россия, Россия, Россия», — написал глава государства в своем микроблоге в Twitter.

«Несмотря на это, мы видим экономический бум. И я сделал больше, чем любой другой президент за десять месяцев», — отметил он.