В новом российском бюджете на 2018—2020 годы учитывается вероятность расширения санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Бюджет подготовлен с учетом возможного ухудшения ситуации с санкциями. Почему в расчетах бюджета заложили 40 долларов за баррель? Не просто из-за того, что нам хочется сократить расходы и направить часть ресурсов с 2019 года в резерв. Сейчас мы проводим взвешенную бюджетную политику, сокращаем дефицит. Наши коллеги на Западе это видят», — сказал он в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По его словам, взвешенная бюджетная политика — это сдерживающий элемент по установлению каких-то санкций.

Кроме того, глава Минфина считает, что стране удастся не допустить разбалансировки бюджета даже в случае ухудшения ситуации.