Банк России принял решение отозвать лицензию у банка «Новый Символ» (регистрационный номер 370, город Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

«Новый Символ» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также предоставления достоверной информации в уполномоченный орган.

Кроме того, в 2016—2017 годах «Новый Символ» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. При этом Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение денежных средств населения.

«В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в несоблюдении введенных надзорным органом мер воздействия ограничительного характера, проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также осуществлении «схемных» операций с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам», — отметили в ЦБ.



Банк «Новый Символ» — участник системы страхования вкладов.

