Бывший основной владелец банковской группы Рост Банка Олег Карчев оказался акционером еще двух банков. Бизнесмену или удалось не попасть в черный список ЦБ, или регулятор не смог помешать сделкам, пишут «Ведомости».



Московско-Парижский Банк на 100% принадлежит компании «Бюрократ», в которой у Карчева доля 28,6%. В списке лиц, под контролем которых находится банк, Карчев появился в июле этого года.

Еще один банк у Карчева остался со времен группы Рост Банка. В БайкалИнвестБанке ему принадлежит 9,99% акций. Карчев — лицо, под значительным влиянием которого находится банк, говорится в его документах. Но еще летом бизнесмен владел 30% акций банка. А до этого такая же доля принадлежала его супруге Елене Власовой, следует из отчетности банка по МСФО.

Случаи, когда собственники рухнувших или отправленных на санацию банков официально возвращаются в банковский бизнес, редки. В том числе и потому, что регулятор вносит их в специальный черный список. Основанием для этого как раз и может стать крах банка.

В банковскую группу Карчева входило семь банков — Рост Банк, СКА-Банк, Тверьуниверсалбанк, «Кедр», Уралприватбанк, Аккобанк и БайкалИнвестБанк. Он ее потерял почти целиком осенью 2014 года, когда ЦБ объявил о санации группы. Под нее не подпал только БайкалИнвестБанк. Финансовым оздоровлением оставшихся шести занялся Бинбанк, получивший для этого 35,9 млрд рублей. Бинбанк почти все банки группы слил с Рост Банком и превратил последний в банк «плохих» долгов. «Мы решили всю проблемную зону сосредоточить в одном месте — на Рост Банке (а другие банки группы «Рост» присоединить напрямую к Бинбанку)», — рассказывал в сентябре основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов. Он назвал Рост Банк печальным приобретением: «дыра» в нем была оценена в 35 млрд рублей. Свою банковскую группу Шишханов тоже потерял, но почти три года спустя.

Покупка свыше 10% в капитале банка подлежит согласованию ЦБ. Принимая решение, регулятор оценивает деловую репутацию будущего акционера. Например, бывший акционер банка может не получить согласование, в случае если банк лишился лицензии или был признан банкротом. То же самое может произойти, если тот не исполнил обязанностей, возложенных на него законом о банкротстве, при возникновении оснований для санации банка или при появлении признаков его банкротства.

Наконец, бывший совладелец банка может оказаться в черном списке ЦБ, и ему тоже будет отказано в новой сделке. В числе прочего регулятор сейчас включает в этот перечень на пять лет акционеров банков, если тех привлекли к субсидиарной ответственности по обязательствам банка или признали виновными в причинении убытков. Летом были приняты поправки в законодательство, согласно которым банкиры, виновные в банкротстве банка, могут быть включены в черный список ЦБ пожизненно. Кроме того, люди из черного списка не могут занимать руководящие должности в банках и приобретать более 10% их акций. Поправки вступают в силу 28 января 2018 года.

Сам Карчев передал «Ведомостям» через представителя, что группой Рост Банка владела его бывшая жена, с которой он развелся. Когда это произошло, он не уточнил. «В рамках развода доля акций БайкалИнвестБанка перешла мне, — указывает Карчев. — Часть их я продал инвесторам и оставил себе 9,99%, на владение которыми согласование ЦБ не требуется». Но в отчетности Рост Банка говорится, что к концу 2013 года и до введения временной администрации осенью 2014-го конечным контролем над группой обладал сам Карчев, а Власова от его имени была держателем акций.

Покупка Московско-Парижского Банка состоялась этим летом и была согласована с ЦБ для компании «Бюрократ», в которой, как сообщил Карчев, у него есть доля, указанная изданием. По его словам, он не знает, находится в черном списке ЦБ или нет. На вопросы о том, владеет ли он еще другими банками, Карчев не ответил.