Депутаты подготовили поправки к антиотмывочному закону 115-ФЗ, направленные на защиту добросовестных клиентов банков от попадания в черный список отказников. Проект предполагает прямой запрет банкам закрывать единственные счета физлиц. Кроме того, кредитным организациям придется пояснять клиентам причины отказа, а те получат право доказать свою добросовестность и покинуть список, пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ.



Проект подготовлен депутатами при участии ЦБ и Росфинмониторинга.

«Мы надеемся, что с принятием этого законопроекта добропорядочные клиенты банков будут в большей степени защищены от формальных подходов отдельных кредитных организаций, — отметил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. — Законопослушные граждане и компании должны быть ограждены от жестких мер, направленных на пресечение деятельности нарушителей противолегализационного законодательства». Но, подчеркнул статс-секретарь Росфинмониторинга Павел Ливадный, нельзя говорить о либерализации антиотмывочного законодательства: «Мы выравниваем баланс интересов».

Одной из важных новелл документа является прямой запрет для банков закрывать единственный счет клиента-физлица, если он используется для получения зарплаты или социальных выплат. «За компании есть кому заступиться — бизнес-сообщества, омбудсмен. При столкновении с отказами банков именно граждане являются наиболее незащищенными, мы считаем, необходимо это исправить», — пояснил Ливадный.



Кроме того, проект дает клиенту право запросить у банка причины отказа в проведении операций или в открытии счета, чтобы представить документы и доказать свою добросовестность. Новый п. 13.4 ст. 7 проекта прямо указывает, что клиент вправе с учетом полученной от банка информации представить в течение десяти дней необходимые документы. Если банк после этого откажется исключить клиента из черного списка отказников (направить в Росфинмониторинг соответствующее сообщение), то клиент банка может подать жалобу в специальную межведомственную комиссию.

Эксперты считают, что подобные поправки необходимы, но законопроект нуждается в доработке. В частности, в документе нет ни слова про ответственность банка за необоснованное включение клиентов в черный список.

Авторы законопроекта понимают, что документ сыроват, и обещают исправиться. «Вопрос об ответственности банков — важный и глубокий, требующий тщательного анализа и детальной проработки, — отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. — Думаю, этот вопрос нужно будет поднять отдельно и внести отдельным проектом».

Прочие вопросы авторы проекта также пообещали снять, главное — чтобы механизм заработал с начала 2018 года.