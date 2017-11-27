Совет безопасности поручил Минкомсвязи совместно с ФСБ до 1 июня 2018 года ввести идентификацию пользователей онлайн-игр и социальных сетей с помощью сотовых телефонов. Информация об этом поручении содержится в протоколе заседания Совбеза, подписанном 5 ноября президентом России Владимиром Путиным, сообщает РБК со ссылкой на копию документа.



Поручение Совбеза предполагает разработку дополнительных мер регулирования деятельности организаторов распространения информации (ОРИ) в Интернете, то есть всех интернет-ресурсов, которые дают пользователям возможность обмениваться сообщениями. В частности, речь идет о распространении на онлайн-игры и соцсети требований, которым с 1 января 2018 года должны подчиняться мессенджеры, об обязательной идентификации пользователей по номеру мобильного телефона и передаче этих данных правоохранительным органам по запросу.

Деятельность ОРИ регулирует закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». По нему ОРИ должны предоставлять по требованию ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей, но идентифицировать их они не обязаны. Однако с 1 января 2018 года вступят в силу поправки к закону, по которым один из видов ОРИ — мессенджеры — должен будет проводить такую идентификацию. Владельцы мессенджеров будут заключать договоры с сотовыми операторами и запрашивать у пользователей номера мобильных телефонов, чтобы в дальнейшем идентифицировать их через базу данных оператора.

Как именно будет организован процесс, пока непонятно. Детали должны быть описаны в подзаконных актах, которые еще не приняты, говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Он напоминает, что, согласно так называемому закону Яровой, с 1 июля 2018 года ОРИ будут обязаны в течение года хранить на территории России всю информацию о фактах коммуникации пользователей и до шести месяцев — содержание их переписки.

«Требования «закона Яровой» делают предложение о дополнительной идентификации пользователей неактуальным и избыточным. Операторы уже идентифицируют абонентов по действующему законодательству. Сопоставление данных абонентов и пользователей ОРИ будет тривиальной задачей», — говорит Казарян.