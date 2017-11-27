Криминальный авторитет Аслан Гагиев (Джако), обвиняемый в организации 60 убийств, в том числе владельца Содбизнесбанка, несмотря на положительные решения Высшего земельного суда Вены и главы Минюста Австрии по запросу Генпрокуратуры РФ, так и не был выдан России. Как выяснилось, адвокаты Джако буквально сняли его с трапа самолета, заявив, что их клиент страдает аэрофобией в тяжелой форме, пишет «Коммерсант».

Перед отправкой Гагиева в аэропорт Вены его адвокаты представили участникам экстрадиционного мероприятия справку о том, что у криминального авторитета за время пребывания в австрийской тюрьме развилась редкая форма аэрофобии, при которой обвиняемый просто может не пережить перелета в Россию. Пока сотрудники Минюста и Интерпола разбирались с документом, защитники «авторитета» снова обратились с жалобой в Высший земельный суд Вены, в которой потребовали отменить все ранее принятые по выдаче Гагиева решения. В частности, они указали, что, несмотря на все гарантии, предоставленные Генпрокуратурой РФ, ФСИН России не сможет обеспечить нахождение «авторитета» в СИЗО в условиях, соответствующих принятым в Европе. Не обеспечат, по версии защиты, правоохранители и его безопасность в тюрьме.



Более того, в случае если Высший земельный суд снова займет сторону российского надзорного органа, адвокаты намерены обжаловать действия австрийских властей в Европейском суде по правам человека, а до рассмотрения жалобы по существу добиться от ЕСПЧ приостановления решения вопроса об экстрадиции Гагиева в РФ.

Убийца владельца Содбизнесбанка и его семьи будет экстрадирован в Россию Высший земельный суд Вены 12 сентября решил судьбу криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако), обвиняемого в организации более 60 убийств, в том числе владельца Содбизнесбанка. Поставив точку в разбирательствах, ведущихся с января 2015 года, суд удовлетворил запрос о выдаче российского киллера, пишет «Коммерсант».

Участники расследования дела криминального авторитета полагают, что тот с помощью своих адвокатов буквально цепляется за каждую соломинку, лишь бы избежать выдачи в Россию или хотя бы отсрочить этот момент. Между тем в СКР надеются, что в конце декабря — начале января следующего года Гагиев все-таки окажется в СИЗО «Лефортово». «Здесь дело не в аэрофобии! Просто Джако прекрасно понимает, что в России его ждет пожизненный срок!» — отметил источник издания.

Сотрудники ГСУ СКР по СКФО полагают, что участники ОПС Аслана Гагиева, в которое помимо обычных боевиков входили сотрудники спецподразделений МВД, совершили такие громкие преступления, как убийство хозяина Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александра Слесарева (его расстреляли вместе с членами семьи), владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского и замдиректора ОАО «Финансовая лизинговая компания» Андрея Бурлакова. Часть исполнителей этих преступлений уже осуждена, остальные находятся под следствием. При этом заказчики убийств не установлены, так как они, по версии следствия, предпочитали напрямую иметь дело с Джако.