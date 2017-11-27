В III квартале 2017 года самая высокая динамика роста среднего размера потребительского кредита была отмечена в возрастном сегменте заемщиков старше 65 лет. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 11,4% и составил 67,8 тыс. рублей (в III квартале 2016-го — 60,8 тыс.). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Чуть меньшие темпы роста продемонстрировали заемщики следующих возрастов: от 40 до 49 лет (+7,3%), от 30 до 39 лет (+7,1%) и от 25 до 29 лет (+7%). Единственным сегментом заемщиков, в котором за год произошло снижение среднего размера потребкредита, оказались заемщики в возрасте от 50 до 59 лет (-1,8%).

В целом, самые большие суммы кредитов на покупку потребительских товаров в III квартале брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет — 173,6 тыс. рублей, а самые «скромные» — заемщики старше 65 лет (67,8 тыс.).



При этом самая высокая динамика среднего размера потребительского кредита зафиксирована в Ленинградской (+44,9%) и Ульяновской (+39,2%) областях, Санкт-Петербурге (+32,5%) и Республике Алтай (+26,3%). В то же время, в нескольких регионах страны средний размер потребкредита снизился, в том числе: в Ненецком АО (-54%), Калининградской (-29,6%), Сахалинской (-23%) и Мурманской (-21,1%) областях, а также в Москве (-18,3%).

«Стабилизация ситуации в экономике стимулирует расширение необеспеченного кредитования и увеличения среднего размера потребительского кредита практически во всех возрастных сегментах заемщиков, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом самый большой рост среднего размера потребительского кредита продемонстрировал сегмент самых «пожилых» заемщиков. Это одна из наиболее известных и понятных кредиторам категорий заемщиков с, как правило, информативной кредитной историей. Вместе с тем, говорить о том, что граждане старше 65 лет стали пользоваться большей «популярностью» у кредиторов было бы не совсем правильно. Несмотря на стабильный доход в виде пенсии, средний размер потребительского кредита для таких заемщиков по-прежнему значительно ниже, чем для представителей трудоспособного возраста, включая самых «молодых» заемщиков до 25 лет».