Фондовые торги в РФ стартовали в понедельник снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс ММВБ на 10:06 мск уменьшился на 0,23% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 156,12 пункта. Индекс РТС на тот же момент опустился на 0,25% и находился на отметке 1 163,21 пункта.

«На российском фондовом рынке в понедельник, 27 ноября, по большому счету предполагается консолидация индексов вблизи достигнутых накануне уровней. Несмотря на то что общий тренд остается растущим, катализаторов на сегодняшний день наблюдается немного», — отмечает ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.