Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник прибавил 4 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:02 мск 58,41 рубля, курс евро уменьшился на 4 копейки, до 69,58 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Пик налоговых платежей поможет рублю в понедельник, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. Он напоминает, что сегодня компании уплачивают НДПИ, НДС и акцизы. После уплаты налога на прибыль (28 ноября) рубль уже может не рассчитывать на поддержку от налогового периода, предупреждает эксперт.

«По паре USD/RUB поддержка находится на уровне 57,8 рубля. Про укрепление рубля можно будет забыть при закрытии дня выше 59 рублей за «американца». По паре EUR/RUB ожидается умеренное восстановление до 70 рублей», — комментирует аналитик.

Важным событием недели для рубля он называет встречу ОПЕК, которая состоится 30 ноября. На ней будет обсуждаться продление соглашения о снижении нефтедобычи. Впрочем, рынок учел в ценах продление сделки на девять месяцев, поэтому серьезной поддержки от нефтяного рынка ожидать не приходится, добавляет аналитик.



Сегодня нефть торгуется в плюсе: по данным на 10:00 мск, баррель Brent стоит 63,73 доллара.

Слабость доллара на мировом валютном рынке, а также высокие цены на сырую нефть будут способствовать стабилизации рубля около нынешних уровней, добавляет руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

