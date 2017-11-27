Промсвязьбанк предлагает клиентам новую услугу — выдачу кредита в банкоматах сети по предварительно сформированному решению со стороны кредитной организации, сообщает пресс-служба финучреждения.



«Чтобы получить кредит в банкомате по предварительно сформированному решению со стороны Промсвязьбанка, клиенту нужно вставить в него банковскую карту и ввести ПИН-код. После этого на экране банкомата появится баннер с персональным предложением по кредиту (оно также доступно в разделе «Кредиты»). Далее следует выбрать подходящее условие из предложенных, указать удобный способ зачисления кредитных средств — перевести их на банковскую карту или оставить на текущем счете, подтвердить согласие на операцию (ввести ПИН-код)», — отмечают в банке.

Денежные средства будут зачислены на счет клиента в течение двух часов.

Пока такая услуга доступна во всех отделениях Москвы, уточняют в банке. «Наша задача — охватить все регионы присутствия, чтобы клиенты по всей стране могли получить кредит на любые цели рядом с домом, в ближайшем торговом или бизнес-центре, где установлен банкомат ПСБ», — комментирует директор по карточным технологиям Промсвязьбанка Александр Петров.