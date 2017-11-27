Промсвязьбанк предлагает клиентам новую услугу — выдачу кредита в банкоматах сети по предварительно сформированному решению со стороны кредитной организации, сообщает пресс-служба финучреждения.
«Чтобы получить кредит в банкомате по предварительно сформированному решению со стороны Промсвязьбанка, клиенту нужно вставить в него банковскую карту и ввести ПИН-код. После этого на экране банкомата появится баннер с персональным предложением по кредиту (оно также доступно в разделе «Кредиты»). Далее следует выбрать подходящее условие из предложенных, указать удобный способ зачисления кредитных средств — перевести их на банковскую карту или оставить на текущем счете, подтвердить согласие на операцию (ввести ПИН-код)», — отмечают в банке.
Денежные средства будут зачислены на счет клиента в течение двух часов.
Пока такая услуга доступна во всех отделениях Москвы, уточняют в банке. «Наша задача — охватить все регионы присутствия, чтобы клиенты по всей стране могли получить кредит на любые цели рядом с домом, в ближайшем торговом или бизнес-центре, где установлен банкомат ПСБ», — комментирует директор по карточным технологиям Промсвязьбанка Александр Петров.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечные бенефициары — Микаил Шишханов, его советник Михаил Евлоев, Саит-Салам Гуцериев и Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 1 327,19 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 153,95 млрд, кредитный портфель — 717,77 млрд, обязательства перед населением — 374,01 млрд.