Практически все страны ОПЕК+ выступают за продление сделки о сокращении добычи нефти, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.



«Что касается соглашения, сейчас мы позитивно достигаем тех целей, которые ставились в рамках подписания. Мы видим, что с рынка ушло примерно 50% излишков запасов нефти, цена сбалансировалась и вышла на достаточно приемлемый уровень в районе 60 и выше долларов за баррель марки Brent», — сказал Новак в интервью телеканалу РБК.

При этом, по его словам, страны ОПЕК+ еще не достигли цели по балансировке рынка. «Сегодня практически все за то, что продлить сделку необходимо», — отметил он, добавив, что это нужно для того, чтобы достичь «окончательных целей».