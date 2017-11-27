Неизвестные похитили из банка «Европейский Стандарт» на улице Солянке в Москве 5 млн долларов. Причем деньги были украдены из хранилища банка. Об этом рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.



Информацию о краже в офисе банка в полиции получили в пятницу, 24 ноября, около полудня. Приехавшим к офису полицейским рассказали, что, по словам и. о. председателя банка «Европейский Стандарт», 23 ноября из хранилища банка похитили 5 млн долларов, рассказал источник в полиции.

«Деньги были приобретены (банком «Европейский Стандарт») в «Глобэксе» за 295 млн рублей. Пропажу обнаружили после открытия банка, каких-либо повреждений в хранилище не было обнаружено», — сообщил собеседник.