Хоум Кредит Банк объявил консолидированные финансовые результаты деятельности в России и Казахстане за январь — сентябрь 2017 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Как указано в сообщении, распространенном в понедельник, банк зафиксировал чистую прибыль в размере 11 млрд рублей против 4,6 млрд за девять месяцев 2016 года. Таким образом, положительный финрезультат банка улучшился в 2,4 раза.

«Это стало возможным благодаря улучшению показателей риска, снижению стоимости фондирования и стабилизации операционной среды бизнеса. Также стоит отметить эффективность дочернего банка в Казахстане», — отмечается в релизе.

Процентный доход снизился на 0,9% в годовом выражении, до 35 млрд рублей, на фоне снижения ставок по кредитам. При этом процентные расходы упали на 10,5%, до 12,5 млрд: драйвером снижения является продолжающееся уменьшение ставок по вкладам. Чистый процентный доход за девять месяцев равен 22,4 млрд рублей (плюс 5,4%). Чистая процентная маржа банка составила в конце отчетного периода 13,7% против 13,9% в соответствующем периоде 2016 года.

Операционный доход за отчетный период вырос на 3,3%, до 29,9 млрд рублей. Общие и административные издержки увеличились на 4%, до 14 млрд рублей, что, как поясняют в банке, отражает рост вложений в развитие цифрового бизнеса.

Объем активов «Хоум Кредита» составил 274,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с концом 2016 года на 15,4%.

Чистый кредитный портфель вырос с начала года на 10,6% и на 30 сентября составил 189 млрд рублей. Объем выданных новых кредитов равен 165,5 млрд рублей, что на 27,4% выше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, указано в релизе.

Доля просроченных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов снизилась до 4,2% с 6% в конце 2016 года, что в банке объясняют эффективным управлением кредитными рисками и качеством портфеля. Стоимость риска в конце отчетного периода составила 1,6% (7,7% год назад). Коэффициент покрытия просроченной задолженности резервами — 134,5%.

На балансе банка в конце отчетного периода находилось 44,8 млрд рублей в виде денежных средств, их эквивалентов, а также средств, размещенных в других банках (по итогам 2016 года их величина составляла 30,6 млрд). Также «Хоум Кредит» располагал на отчетную дату портфелем облигаций в 27,6 млрд рублей (21,6 млрд рублей в конце 2016 года). Данные активы в совокупности составили 26,4% от всех активов банка на конец отчетного периода.

Объем текущих счетов и депозитов клиентов вырос к 30 сентября по сравнению с концом прошлого года на 16,8%, до 181,8 млрд рублей. Вклады и текущие счета физических лиц остаются основным источником фондирования банка и составляют 81,2% от его обязательств.

Уровень достаточности капитала Хоум Кредит Банка по МСФО на 30 сентября составил 25,7% (27,1% по итогам 2016 года). Уровень достаточности капитала в соответствии с правилами расчета ЦБ составлял 14,7% на конец отчетного периода.

Хоум Кредит Банк обслуживает около 4,3 млн активных клиентов в России и Казахстане. На 30 сентября 2017 года размер клиентской базы банка составлял 35,3 млн человек. В числе прочего в релизе сообщается, что объем трансакций по дебетовым картам вырос на 36,6% по сравнению с девятью месяцами прошлого года.



«Около 1,5 миллиона наших клиентов регулярно пользуются нашими онлайн-сервисами и мобильными приложениями. Доля кредитов наличными, выданных полностью дистанционно, составила 30%», — добавляет председатель правления Хоум Кредит Банка Юрий Андресов.

