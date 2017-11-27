Евроазиатский Инвестиционный Банк снизил ставки по вкладам в евро.

«Классика» (от 250 евро на срок от одного месяца до полутора лет) теперь открывается под 0,06—0,4% (ранее — под 0,1—0,65%). Проценты ежеквартально капитализируются.

«Капитал» (от 750 евро на срок от одного месяца до года) можно разместить под 0,03—0,098% (до этого — под 0,1—0,4%), а «VIP» (от 30 тыс. евро на срок от трех месяцев до года) — под 0,08—0,17% (ранее — под 0,2—0,7%). По обоим вкладам проценты ежемесячно капитализируются.

Все вклады пополняемые.