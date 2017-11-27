Евроазиатский Инвестиционный Банк снизил ставки по вкладам в евро.
«Классика» (от 250 евро на срок от одного месяца до полутора лет) теперь открывается под 0,06—0,4% (ранее — под 0,1—0,65%). Проценты ежеквартально капитализируются.
«Капитал» (от 750 евро на срок от одного месяца до года) можно разместить под 0,03—0,098% (до этого — под 0,1—0,4%), а «VIP» (от 30 тыс. евро на срок от трех месяцев до года) — под 0,08—0,17% (ранее — под 0,2—0,7%). По обоим вкладам проценты ежемесячно капитализируются.
Все вклады пополняемые.
ООО «КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк» — небольшой по размеру активов московский банк, располагающий филиалом в Туле. Основным направлением деятельности является кредитование и расчетно-кассовое обслуживание компаний и предприятий оптово-розничной торговли и строительства, в том числе входящих в ГК «Стройпрогресс». Достаточно активен в размещении ликвидности на денежном рынке. Крупнейшим источником фондирования выступают депозиты физических лиц.
На текущий момент бенефициарами банка выступают известный южноосетинский и российский бизнесмен и политик, основной владелец и президент Группы Компаний «Стройпрогресс», председатель совета директоров банка Альберт Джуссоев (67%) и его супруга, член совета директоров Альбина Джуссоева (33%).
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 1,56 млрд рублей (448-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,32 млрд, кредитный портфель — 1,24 млрд, обязательства перед населением — 0,77 млрд.