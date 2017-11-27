Международное рейтинговое агентство S&P сохранило долгосрочный кредитный рейтинг Каталонии на уровне «B+» и краткосрочный — на уровне «B» в списке на пересмотр с возможным понижением.

«У нас нет понимания политической позиции следующего каталонского регионального Кабмина и того, каким образом у него будут выстраиваться отношения с центральным правительством Испании», — объяснили в агентстве.

При этом в S&P не исключили, что рейтинги Каталонии могут быть в дальнейшем понижены, если будет наблюдаться эскалация политического конфликта. В свою очередь, рейтинги будут подтверждены — при ослаблении политической напряженности.