Банк «Зенит Сочи» уменьшил ставки по вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта.

Вклад «Пенсионный» с ежемесячной выплатой процентов открывается под 7%, а «Пенсионный+» с ежемесячной капитализацией или выплатой — под 6,75%. Минимальная сумма — 1 тыс. рублей, срок — год.

Доходность «Накопительного» (от 1 тыс. рублей на полгода) составляет 6,3% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Депозит «Стабильный доход» (от 10 тыс. рублей на год) доступен под 6,25%, а «География стабильности» (от 15 тыс. рублей на девять месяцев) — под 4,5—5% годовых в зависимости от суммы. Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.

Процентная ставка по «Стабильному» (от 10 тыс. рублей на год) понижена до 6,5%, а по «Универсальному» (от 100 тыс. рублей на полгода) — до 6,05% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.



Все вклады, кроме «Накопительного», пополняемые.