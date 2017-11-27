Банк «Зенит Сочи» уменьшил ставки по вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта.
Вклад «Пенсионный» с ежемесячной выплатой процентов открывается под 7%, а «Пенсионный+» с ежемесячной капитализацией или выплатой — под 6,75%. Минимальная сумма — 1 тыс. рублей, срок — год.
Доходность «Накопительного» (от 1 тыс. рублей на полгода) составляет 6,3% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
Депозит «Стабильный доход» (от 10 тыс. рублей на год) доступен под 6,25%, а «География стабильности» (от 15 тыс. рублей на девять месяцев) — под 4,5—5% годовых в зависимости от суммы. Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.
Процентная ставка по «Стабильному» (от 10 тыс. рублей на год) понижена до 6,5%, а по «Универсальному» (от 100 тыс. рублей на полгода) — до 6,05% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Все вклады, кроме «Накопительного», пополняемые.
АО «Банк Зенит Сочи» — небольшой региональный банк, подконтрольный московскому ПАО «Банк Зенит» и входящий в одноименную банковскую группу. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, привлечение средств населения во вклады. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства корпоративных клиентов.
В настоящий момент ПАО «Банк Зенит» контролирует 99,5% акций кредитной организации. Оставшаяся часть акций (0,50%) приходится на акционеров-миноритариев.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 5,48 млрд рублей (285-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,80 млрд, кредитный портфель — 2,86 млрд, обязательства перед населением — 2,37 млрд.