Проживающий в Лондоне россиянин, которого Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала на 31 млн за валютное нарушение, проиграл апелляцию. Мосгорсуд в пятницу поддержал позицию первой инстанции о решении в пользу ФНС, пишут «Ведомости».



История началась три года назад, когда Кузнецов дал распоряжение Транскапиталбанку перевести 616 тыс. долларов своему отцу в Мособлбанк. Поскольку сумма была в долларах, то перевод осуществлялся через корреспондентский счет в иностранном банке. По рекомендации сотрудника Транскапиталбанка Кузнецов согласился на Райффайзенбанк, однако Транскапиталбанк перечислил деньги через американское подразделение Standard Chartered, говорится в решении суда первой инстанции. Получить деньги отец Кузнецова так и не смог: банк заблокировал их из-за санкций против Мособлбанка.

Спустя три года Standard Chartered все же вернул деньги, но не в один из предложенных Кузнецовым банков (Транскапиталбанк, Мособлбанк и Сбербанк), а в британский Barclays, в котором у Кузнецова был счет. Это и послужило поводом для штрафа в 75% от суммы операции: она проходила без участия российского банка, что запрещено валютным законодательством, решили налоговики. Кузнецов в суде настаивал, что решение о возврате денег на его счет в Barclays было принято без его участия, кроме того, он больше года проживал в Лондоне, а значит не был валютным резидентом и на него валютный контроль не распространяется (от валютных ограничений россиянин освобождается, только если провел за рубежом больше года, ни разу не приехав в Россию).

Но суд эти доводы отклонил: доказательств, что на момент нарушения он постоянно жил в другой стране, нет, а то, что Кузнецов собирался перевести деньги затем в российский банк, не освобождает его от ответственности. Кузнецов считает штраф конфискацией частной собственности. Это прецедент, который подвергает опасности любого россиянина, осуществляющего банковские переводы по России, сказал он «Ведомостям». Решение суда Кузнецов собирается оспаривать в кассации.