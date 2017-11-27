Агентство по страхованию вкладов не позднее 11 декабря 2017 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам столичного банка «Новый Символ», а банки-агенты для осуществления расчетов будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 1 декабря. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Страховой случай в отношении банка наступил в связи с отзывом его лицензии 27 ноября.

ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Новый Символ» Банк России принял решение отозвать лицензию у банка «Новый Символ» (регистрационный номер 370, город Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности, напоминает АСВ. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (по счетам ИП, открытым для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 27 ноября 2017 года.



До даты начала страховых выплат АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема соответствующих заявлений от вкладчиков.