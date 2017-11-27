Банк «Зенит» повысил доходность депозита «Зенит Плюс».
Минимальная сумма вклада — 30 тыс. рублей. Срок — 300 дней. С первого по 100-й день на сумму депозита начисляется 9%, со 101-го по 200-й день — 7,45%, с 201-го по 300-й день — 7,25% (прежние ставки — 9%; 7% и 6,5% соответственно). Процентная ставка за полный срок вклада составит 7,9% годовых вместо 7,5%. Пополнение предусмотрено.
Проценты выплачиваются либо капитализируются ежемесячно. При досрочном расторжении договора в период с 201-го по 299-й день пересчет процентов происходит по льготной ставке 7,5% годовых.
Депозит можно открыть по 28 февраля 2018 года.
ПАО «Банк Зенит» — крупный универсальный банк, возглавляющий одноименную банковскую группу. Бизнес ориентирован преимущественно на комплексное обслуживание крупных компаний и состоятельных частных клиентов. Кроме того, банк занимает сильные позиции на фондовом и валютном рынках.
В настоящее время ПАО «Татнефть» принадлежит 71,12% акций банка. В число владельцев входят также член совета директоров Мария Соколова (9,16%), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин и Юрий Лисин (родственники, совместно контролируют 5,75% акций банка), Татьяна Шишкина (4,76%), Аркадий Соколов (2,99%), председатель правления, член совета директоров Кирилл Шпигун и Станислав Пащенко (по 2,22%), а также «Зенит Инвестмент Сервисез Инк.» (0,78%), председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина Наиль Маганов (0,04%) и Алексей Соколов (0,03%). Миноритариям принадлежит 0,88% акций общества.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 244,50 млрд рублей (38-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 42,10 млрд, кредитный портфель — 147,57 млрд, обязательства перед населением — 73,59 млрд.