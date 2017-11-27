Банк «Зенит» повысил доходность депозита «Зенит Плюс».

Минимальная сумма вклада — 30 тыс. рублей. Срок — 300 дней. С первого по 100-й день на сумму депозита начисляется 9%, со 101-го по 200-й день — 7,45%, с 201-го по 300-й день — 7,25% (прежние ставки — 9%; 7% и 6,5% соответственно). Процентная ставка за полный срок вклада составит 7,9% годовых вместо 7,5%. Пополнение предусмотрено.

Проценты выплачиваются либо капитализируются ежемесячно. При досрочном расторжении договора в период с 201-го по 299-й день пересчет процентов происходит по льготной ставке 7,5% годовых.

Депозит можно открыть по 28 февраля 2018 года.