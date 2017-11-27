Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности Абсолют Банка, понизив его до уровня «ruВВВ-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruBBB» со «стабильным» прогнозом.

Как следует из релиза RAEX, основное давление на рейтинг оказало ужесточение подходов агентства в части оценки вероятности административной поддержки банка со стороны органов государственной власти.

Позитивное влияние на рейтинг оказывают сильные конкурентные позиции банка на рынке ипотечного кредитования, хороший уровень обеспеченности кредитного портфеля, адекватная география деятельности, наличие положительной публичной кредитной истории, а также последовательная поддержка банка со стороны его собственника (в октябре текущего года состоялось увеличение капитала на 5 млрд рублей за счет дополнительной эмиссии акций).

Абсолют Банк получил 5 млрд рублей в капитал Департамент корпоративных отношений ЦБ зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Абсолют Банка, размещенных путем закрытой подписки (индивидуальный государственный регистрационный номер 10102306B019D от 24 марта 2017 года), общим номинальным объемом более 1 млрд 231,5 млн рублей. Соответствующее сообщение опубликовано накануне на сайте регулятора.

Среди основных негативных факторов агентство отмечает убыток банка после налогообложения по РСБУ, который за девять месяцев 2017 года составил 3,1 млрд рублей. Чувствительность нормативов достаточности капитала к потенциальному обесценению ссудной задолженности остается достаточно высокой (по состоянию на 1 ноября 2017 года норматив Н1.2, по оценкам агентства, выдерживал полное обесценение порядка 6% ссудной задолженности). В соответствии с методологией агентства, давление на рейтинг «Абсолюта» оказывают риски, связанные с санацией Балтинвестбанка, а также невысокие показатели ликвидности без поправки на стабильность клиентских остатков, притом что внутренний потенциал привлечения дополнительной ликвидности под залог ценных бумаг во многом уже был реализован банком.



«С учетом ожиданий по восстановлению в среднесрочной перспективе показателей ликвидности до уровней, характерных для банков в начале 2017 года, а также с учетом возможностей по внешней поддержке за счет средств акционера агентство установило «стабильный» прогноз по рейтингу», — отмечается в сообщении RAEX.

