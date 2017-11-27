Банк «Канский» ввел вклад «Дружественный Плюс».

Предложение действительно для клиентов банка, имеющих действующие вклады с датой открытия не позднее 1 марта 2015 года, сроком окончания — январь—февраль 2018 года и с процентной ставкой выше 18% годовых, при переоформлении договора действующего вклада на новый.

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — 13 и 19 месяцев. Процентная ставка составляет 9% годовых. Пополнение и расходные операции не допускаются. Проценты ежемесячно выплачиваются на счет банковской карты или счет вклада «До востребования».

«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада «До востребования», а излишне выплаченные удерживаются из суммы вклада», — говорит эксперт Банки.ру Юлия Ушева.

Канский ООО «КБ «Канский» — небольшой по размеру активов региональный банк, специализирующийся на работе с физическими лицами в Сибирском федеральном округе. Ключевым направлением деятельности банка является розничное кредитование и привлечение вкладов населения, формирующих более 70% пассивов фининститута.
На текущий момент акционерами кредитной организации являются десять физических лиц, при этом, согласно раскрываемой информации, банк находится под значительным влиянием президента Ассоциации агропромышленных и торговых организаций «Сибирская губерния» и председателя совета директоров банка Алексея Подсохина, которому принадлежит 9,99% акций. Еще восемь физических лиц владеют в капитале банка равными долями по 9,9% акций: генеральный директор холдинга ОАО «Сибирская губерния» Екатерина Иоакиманская, Игорь Крюков, Ирина Андреева, Алексей Бельский, Светлана Гаврилова, Наталья Колоколова, Антонина Мазаева, Катерина Еранцева. Кроме того, 9,98% акций банка принадлежит Александру Мишину.


По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 2,68 млрд рублей (373-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,33 млрд, кредитный портфель — 2,14 млрд, обязательства перед населением — 1,86 млрд.