Банк «Канский» ввел вклад «Дружественный Плюс».

Предложение действительно для клиентов банка, имеющих действующие вклады с датой открытия не позднее 1 марта 2015 года, сроком окончания — январь—февраль 2018 года и с процентной ставкой выше 18% годовых, при переоформлении договора действующего вклада на новый.

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — 13 и 19 месяцев. Процентная ставка составляет 9% годовых. Пополнение и расходные операции не допускаются. Проценты ежемесячно выплачиваются на счет банковской карты или счет вклада «До востребования».

«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада «До востребования», а излишне выплаченные удерживаются из суммы вклада», — говорит эксперт Банки.ру Юлия Ушева.