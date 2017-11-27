Первый заместитель председателя правления банка «Восточный» Дмитрий Левин назначен исполняющим обязанности председателя правления кредитной организации. Об этом порталу Банки.ру сообщили в пресс-службе «Восточного».



«Дмитрий Левин назначен исполняющим обязанности председателя правления», — сказали в пресс-службе. Ранее эту должность занимал Алексей Кордичев.

«Мы рады, что Дмитрий Левин присоединился к команде «Восточного» и возглавит работу по реализации стратегии его развития как системообразующего банка на Дальнем Востоке и лидера розничного кредитования. Банк также будет осуществлять деятельность по работе с МСП за счет предложения лучших на рынке расчетных и кредитных продуктов», — говорится в комментарии председателя совета директоров банка «Восточный» Артема Аветисяна.

Приоритетом в своей работе Дмитрий Левин считает стабильное развитие банка «Восточный», его дальнейший органичный рост как кредитной организации, говорится в сообщении банка.

«Команда банка, которая работает на рынке уже не первый год, готова реализовать стратегию, определенную советом директоров. Мы направим усилия на расширение сети, предоставление качественных финансовых услуг жителям российских регионов, поддержку бизнеса современными финансовыми продуктами, развитие финансовой грамотности населения», — заявил Левин.

Дмитрий Левин имеет более чем 30-летний опыт работы в банковской сфере. Он работал в «Русском Стандарте» с момента его основания в 1999 году. В 2001-м стал его предправления и оставался в этой должности почти 15 лет — до весны 2016 года.

Осенью 2016 года СМИ сообщали, что Левин может стать предправления Росгосстрах Банка, в который он впоследствии действительно пришел, но лишь на должность управляющего директора, а вскоре покинул его. В июле 2017 года был назначен исполнительным директором банка «Восточный», а в сентябре стал первым заместителем предправления банка.

Экс-предправления «Русского Стандарта» будет развивать бизнес «Восточного» Экс-предправления «Русского Стандарта» Дмитрий Левин стал исполнительным директором банка «Восточный» и будет развивать его бизнес после объединения с «Юниаструмом». Банк недавно реструктурировал часть долгов, чтобы пополнить капитал, а в таких условиях Левин умеет работать, пишут «Ведомости».

Напомним, в конце января 2017 года к «Восточному» был присоединен Юниаструм Банк, основные акционеры объединенного банка — фонды под управлением Baring Vostok (51,6%) и Артем Аветисян (32%).

Основной акционер Юниаструм Банка подтвердил завершение слияния с банком «Восточный» Процедура слияния Восточного Экспресс Банка и Юниаструм Банка полностью завершилась на прошлой неделе, сказал RNS предприниматель Артем Аветисян, владевший до присоединения 80% акций «Юниаструма».