Рабочий график главы «Роснефти» Игоря Сечина не позволил ему явиться в суд на слушание уголовного дела в отношении экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве взятки. Об этом говорится в письме адвоката Сечина Андрея Клена, оглашенном на заседании Замоскворецкого суда в понедельник.

«В рабочем графике в том числе мероприятия международного уровня, до конца года наблюдается усиление рабочего графика», — зачитала письмо судья Лариса Семенова.

По словам защитника, глава «Роснефти» не видит необходимости в явке в суд на слушания по делу Улюкаева, так как дал исчерпывающие показания на стадии следствия и настаивает на их верности.

«Сечин не изменил своих показаний и настаивает на их верности», — зачитала судья.