Банк «Ак Барс» запустил новый продукт «Овердрафт-Старт» с предодобренным кредитным лимитом в рамках собственной программы лояльности для клиентов из сегмента малого бизнеса.
Как следует из сообщения банка, программа дает возможность получить кредитный лимит на цели покрытия кассовых разрывов, возникающих при ведении операционной деятельности, в сумме до 1 млн рублей сроком на 14 месяцев, при этом срок транша составляет до 60 календарных дней. Кредит предоставляется по ставке от 19% до 21% годовых, залоговое обеспечение по данному продукту не требуется.
Данная услуга доступна только для клиентов, находящихся на расчетно-кассовом обслуживании в «Ак Барсе» не менее шести месяцев, уточняется в сообщении банка.
ПАО «АКБ «Ак Барс» — крупный универсальный банк с государственным участием, занимающий лидирующие позиции на рынке банковских услуг Республики Татарстан. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, в том числе предприятий, находящихся в собственности государства, а также операции с ценными бумагами и привлечение средств населения во вклады.
В настоящий момент акционерами банка выступают десять организаций. Основными бенефициарами кредитной организации являются Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (51,09%), ГЖФ при президенте РТ (25,78%), ПАО «Татнефть» (8,62%), Николай Карпенко (8,09%), Алексей Плугарь (4,55%), ПАО «Нижнекамскнефтехим» (1,84%).
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 454,95 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 74,67 млрд, кредитный портфель — 197,18 млрд, обязательства перед населением — 104,48 млрд.