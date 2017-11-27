Банк «Ак Барс» запустил новый продукт «Овердрафт-Старт» с предодобренным кредитным лимитом в рамках собственной программы лояльности для клиентов из сегмента малого бизнеса.

Как следует из сообщения банка, программа дает возможность получить кредитный лимит на цели покрытия кассовых разрывов, возникающих при ведении операционной деятельности, в сумме до 1 млн рублей сроком на 14 месяцев, при этом срок транша составляет до 60 календарных дней. Кредит предоставляется по ставке от 19% до 21% годовых, залоговое обеспечение по данному продукту не требуется.



Данная услуга доступна только для клиентов, находящихся на расчетно-кассовом обслуживании в «Ак Барсе» не менее шести месяцев, уточняется в сообщении банка.