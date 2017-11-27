АО «КБ «Русский Народный Банк» — небольшой по размеру активов столичный банк, основная часть деятельности которого ведется на территории Москвы и Московской области. Ключевыми направлениями бизнеса являются межбанковское кредитование и операции с ценными бумагами, обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады.

До ноября 2016 года конечными бенефициарами банка являлись бывший член совета директоров банка и генеральный директор ООО «УК «Трансюжстрой» Анатолий Антипов (97%), а также член совета директоров, председатель правления банка Вячеслав Орленко и бывший член правления Владимир Кузнецов (по 1,5%). На сегодняшний день бенефициарами кредитной организации являются совладелец АО «Инвестиционная компания «Регион» Сергей Судариков (90%) и Андрей Жуйков (10%).

По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 14,32 млрд рублей (190-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,45 млрд, кредитный портфель — 8,04 млрд, обязательства перед населением — 2,70 млрд.