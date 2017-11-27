Руснарбанк снизил ставки по вкладам в рублях.
Доходность «Накопительного» составит 7—7,85% (прежде — 7—8,1%), а «Пенсионного» — 7,25—7,85% годовых (вместо 7,25—8,1%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей.
«Универсальный-ВИП» (от 3 млн рублей) оформляется под 7,25—7,85% годовых (ранее — под 7,25—8,1%). Срок депозитов составляет 181, 367 и 730 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Максимальный комфорт» (от 10 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 6,5—7% годовых (до этого — под 6,75—7,25%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.
Все вклады можно пополнять.
АО «КБ «Русский Народный Банк» — небольшой по размеру активов столичный банк, основная часть деятельности которого ведется на территории Москвы и Московской области. Ключевыми направлениями бизнеса являются межбанковское кредитование и операции с ценными бумагами, обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады.
До ноября 2016 года конечными бенефициарами банка являлись бывший член совета директоров банка и генеральный директор ООО «УК «Трансюжстрой» Анатолий Антипов (97%), а также член совета директоров, председатель правления банка Вячеслав Орленко и бывший член правления Владимир Кузнецов (по 1,5%). На сегодняшний день бенефициарами кредитной организации являются совладелец АО «Инвестиционная компания «Регион» Сергей Судариков (90%) и Андрей Жуйков (10%).
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 14,32 млрд рублей (190-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,45 млрд, кредитный портфель — 8,04 млрд, обязательства перед населением — 2,70 млрд.