В Москве задержан подозреваемый в покушении на кражу из банкомата и хранении боеприпасов, сообщается на сайте МВД.

«Сотрудники уголовного розыска УВД по Северо-Восточному административному округу Главного управления МВД России по Москве совместно с коллегами из управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве задержали подозреваемого в покушении на кражу денежных средств из банкомата и хранении боеприпасов», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как уточняется, в территориальный отдел полиции обратился представитель одного из столичных банков. Мужчина заявил, что в одном из филиалов финансово-кредитного учреждения, расположенном на улице Амундсена, произошел подрыв банкомата.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Полицейскими установлено, что злоумышленник прикрепил к банкомату специальное устройство, с помощью которого был произведен подрыв. Однако мужчине не удалось довести преступный умысел до конца по независящим от него причинам, и он скрылся с места преступления», — сообщила Ирина Волк.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейскими было обнаружено и изъято устройство неизвестного происхождения, которое направлено на экспертизу.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 158 и 222.1 Уголовного кодекса РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Кража» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). В отношении 27-летнего жителя Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

