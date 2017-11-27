27 ноября Сбербанк России разместил на своем официальном Youtube-канале рекламу потребкредитов с известными российскими актерами — Константином Хабенским и Екатериной Климовой. Ролик называется «Покажите, кто в доме Дед Мороз».
По сюжету видеоролика папа (Хабенский) и мама (Климова) «борются» за звание Деда Мороза для своего сына.
«Вы никому не захотите уступить роль Деда Мороза, ведь ставка по «Новогоднему кредиту» Сбербанка — всего 12,5%. И никто в семье не останется без подарка», — говорит в это время диктор за кадром.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 23 313,57 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 546,20 млрд, кредитный портфель — 15 611,93 млрд, обязательства перед населением — 11 379,53 млрд.