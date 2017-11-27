27 ноября Сбербанк России разместил на своем официальном Youtube-канале рекламу потребкредитов с известными российскими актерами — Константином Хабенским и Екатериной Климовой. Ролик называется «Покажите, кто в доме Дед Мороз».



По сюжету видеоролика папа (Хабенский) и мама (Климова) «борются» за звание Деда Мороза для своего сына.

«Вы никому не захотите уступить роль Деда Мороза, ведь ставка по «Новогоднему кредиту» Сбербанка — всего 12,5%. И никто в семье не останется без подарка», — говорит в это время диктор за кадром.