Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева ходатайствует о возврате дела в прокуратуру.



По словам адвоката Дарижан Квеидзе, обвинительное заключение составлено с нарушениями УПК. В частности, в разных рапортах фигурируют разное время и обстоятельства совершения преступления.

Квеидзе добавила, что разные расшифровки телефонного разговора Улюкаева и Сечина не совпадают: например, в одной упоминается саммит на Гоа, в другой — нет.

Обвинительное заключение ничего не говорит о том, каким именно способом бывший министр требовал взятку от главы «Роснефти». Указаний на это нет и в стенограмме разговора.

Адвокат добавила, что, несмотря на показания Сечина, министр не искал с ним встречи, а приехал в «Роснефть» по его приглашению.

Из-за указанных нарушений, как отметила защитница Улюкаева, обвиняемый не может в полной мере реализовать право на защиту.

Еще один адвокат экс-министра, Тимофей Гриднев, заявил, что единственным способом восполнить пробелы в уголовном деле является возврат в прокуратуру. «Закрывать лакуны в версии следствия — не задача суда», — подчеркнул он.

Прокурор Борис Непорожный заявил, что сторона обвинения уже сбилась со счета, в какой раз защита просит вернуть дело в прокуратуру, и добавил, что оснований для этого нет. До этого адвокат бывшего министра Виктория Бурковская говорила, что такое было всего однажды.

В конечном итоге суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства защиты экс-министра экономического развития.



Ранее, 16 августа, суд отказал защите Улюкаева в возврате дела в прокуратуру.