Банк «Зенит» присоединился к кешбэк-сервису платежной системы «Мир». Теперь его клиенты — держатели карт «Мир» смогут вернуть часть потраченных средств в виде cash back при совершении покупок у торгово-сервисных предприятий, являющихся партнерами проекта.
Как напоминают в банке, для подключения кешбэк-сервиса держателю карты «Мир» необходимо пройти регистрацию на сайте privetmir.ru и привязать свою карту в «Личном кабинете», после чего можно совершать покупки в магазинах и у других партнеров, подключенных к программе. После оплаты товаров или услуг картой «Мир» на нее будет зачислен cash back, размер которого в рамках разных акций может составлять до 20% от суммы покупки.
Полный перечень городов, где действуют предложения партнеров кешбэк-сервиса платежной системы «Мир», список партнеров сервиса, размер возврата и подробные правила представлены на сайте бонусной программы.
Программа лояльности по карте «Мир» начнет работать во всех регионах страны с I квартала 2018 года. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
ПАО «Банк Зенит» — крупный универсальный банк, возглавляющий одноименную банковскую группу. Бизнес ориентирован преимущественно на комплексное обслуживание крупных компаний и состоятельных частных клиентов. Кроме того, банк занимает сильные позиции на фондовом и валютном рынках.
В настоящее время ПАО «Татнефть» принадлежит 71,12% акций банка. В число владельцев входят также член совета директоров Мария Соколова (9,16%), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин и Юрий Лисин (родственники, совместно контролируют 5,75% акций банка), Татьяна Шишкина (4,76%), Аркадий Соколов (2,99%), председатель правления, член совета директоров Кирилл Шпигун и Станислав Пащенко (по 2,22%), а также «Зенит Инвестмент Сервисез Инк.» (0,78%), председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина Наиль Маганов (0,04%) и Алексей Соколов (0,03%). Миноритариям принадлежит 0,88% акций общества.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 244,50 млрд рублей (38-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 42,10 млрд, кредитный портфель — 147,57 млрд, обязательства перед населением — 73,59 млрд.