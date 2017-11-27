Банк «Зенит» присоединился к кешбэк-сервису платежной системы «Мир». Теперь его клиенты — держатели карт «Мир» смогут вернуть часть потраченных средств в виде cash back при совершении покупок у торгово-сервисных предприятий, являющихся партнерами проекта.

Как напоминают в банке, для подключения кешбэк-сервиса держателю карты «Мир» необходимо пройти регистрацию на сайте privetmir.ru и привязать свою карту в «Личном кабинете», после чего можно совершать покупки в магазинах и у других партнеров, подключенных к программе. После оплаты товаров или услуг картой «Мир» на нее будет зачислен cash back, размер которого в рамках разных акций может составлять до 20% от суммы покупки.



Полный перечень городов, где действуют предложения партнеров кешбэк-сервиса платежной системы «Мир», список партнеров сервиса, размер возврата и подробные правила представлены на сайте бонусной программы.

К началу 2018-го вся страна будет охвачена программой лояльности по карте «Мир» Программа лояльности по карте «Мир» начнет работать во всех регионах страны с I квартала 2018 года. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.