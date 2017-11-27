Углеметбанк запустил программу кредитования «Время чудес», в рамках которой можно получить денежные средства на любые цели без обеспечения под 15% годовых. При отказе от личного страхования ставка увеличится на 1 процентный пункт.

Минимальная сумма заимствования — 10 тыс. рублей, максимальная — рассчитывается исходя из дохода заемщика. Комиссии за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствуют. Предложение действует до 28 февраля 2018 года.

«Кредитный договор заключается на один год, при этом в течение первых трех месяцев клиент может воспользоваться льготным периодом и оплачивать только проценты по кредиту — без погашения основного долга», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).

Углеметбанк АО «Углеметбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Челябинске. Основной бизнес сконцентрирован в Уральском регионе. Ориентирован на обслуживание и кредитование клиентов производственного и торгового секторов, а также физических лиц. Основным источником фондирования выступают средства физлиц. Бенефициарами являются частные инвесторы, в их числе совладелец ГК «Мечел» Игорь Зюзин, а также члены его семьи. До июля 2014 года основным владельцем банка выступал НПФ «Мечел-Фонд» (88,14%).
На текущий момент основными бенефициарами банка выступают председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин (9,69%), а также члены его семьи: супруге Ирине принадлежит 30,44%, сыну Кириллу и дочери Ксении — по 29,54% акций банка. Оставшаяся часть акций распределена между акционерами-миноритариями.


По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 7,87 млрд рублей (240-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,23 млрд, кредитный портфель — 1,79 млрд, обязательства перед населением — 4,74 млрд.