Углеметбанк запустил программу кредитования «Время чудес», в рамках которой можно получить денежные средства на любые цели без обеспечения под 15% годовых. При отказе от личного страхования ставка увеличится на 1 процентный пункт.



Минимальная сумма заимствования — 10 тыс. рублей, максимальная — рассчитывается исходя из дохода заемщика. Комиссии за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствуют. Предложение действует до 28 февраля 2018 года.

«Кредитный договор заключается на один год, при этом в течение первых трех месяцев клиент может воспользоваться льготным периодом и оплачивать только проценты по кредиту — без погашения основного долга», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).