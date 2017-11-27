Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) никогда не станет альтернативой или заменой банковскому вкладу, считает вице-президент по работе с партнерами страховой компании «Ренессанс Жизнь» Антон Чернявский. Об этом он рассказал в программе «Первые лица» на Банки.ру.



«ИСЖ не будет никогда альтернативой или заменой банковскому вкладу. Это дополнительный продукт, совершенно верно. Это дополнительная возможность для клиента, чтобы инвестировать свои средства. Инвестиционное страхование жизни призвано прежде всего гарантировать клиенту как полный возврат средств, так и, естественно, защиту страховую, потому что это страхование жизни», — рассказал он в интервью.



Представитель страховой компании «Ренессанс Жизнь» также отмечает, что инвестиционное страхование жизни — не гарантия высокой доходности.