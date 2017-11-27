Альфа-Банк в ноябре и декабре проводит по всей стране акцию по обмену монет на банкноты. В акции участвуют отделения и операционные офисы банка более чем в 40 городах — от Калининграда до Хабаровска, говорится в сообщении кредитной организации.
«В период действия акции любой гражданин может обратиться в офис банка, чтобы бесплатно обменять свою мелочь на бумажные купюры или памятные монеты номиналом 25 рублей с символикой чемпионата мира по футболу FIFA эквивалентно сумме сдаваемой мелочи», — говорится в релизе.
«Технологическое развитие финансового рынка пока не избавило нас от наличных, и особенно тяжела эта ноша в виде монет. Они копятся везде — в копилках, кошельках, карманах, и, как правило, собрать все это «богатство» и отнести в магазин или банк времени не находится. Между тем монеты все же остаются востребованы в повседневной жизни, и необходимо поддерживать оборот разменной монеты в ретейле. Выпуск монет имеет высокую себестоимость, и целевой срок их жизни — 20—30 лет. Все собранные монеты мы передадим нашим партнерам — компаниям из сферы торговли, многие из которых как раз нуждаются в разменной монете. Мы планируем проводить подобные акции на регулярной основе», — отметила директор налично-денежного обращения Альфа-Банка Надежда Малюх.
Для обмена необходимо предъявить паспорт. Информацию о дате и месте проведения акции в конкретном городе банк предлагает отслеживать на его сайте, а также уточнять в отделениях.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. Основными бенефициарами кредитной организации являются ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций) и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). С осени 2014 года выступает санатором банка «Балтийский».
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 2 648,27 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 299,01 млрд, кредитный портфель — 1 650,89 млрд, обязательства перед населением — 743,52 млрд.