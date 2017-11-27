Альфа-Банк в ноябре и декабре проводит по всей стране акцию по обмену монет на банкноты. В акции участвуют отделения и операционные офисы банка более чем в 40 городах — от Калининграда до Хабаровска, говорится в сообщении кредитной организации.

«В период действия акции любой гражданин может обратиться в офис банка, чтобы бесплатно обменять свою мелочь на бумажные купюры или памятные монеты номиналом 25 рублей с символикой чемпионата мира по футболу FIFA эквивалентно сумме сдаваемой мелочи», — говорится в релизе.

«Технологическое развитие финансового рынка пока не избавило нас от наличных, и особенно тяжела эта ноша в виде монет. Они копятся везде — в копилках, кошельках, карманах, и, как правило, собрать все это «богатство» и отнести в магазин или банк времени не находится. Между тем монеты все же остаются востребованы в повседневной жизни, и необходимо поддерживать оборот разменной монеты в ретейле. Выпуск монет имеет высокую себестоимость, и целевой срок их жизни — 20—30 лет. Все собранные монеты мы передадим нашим партнерам — компаниям из сферы торговли, многие из которых как раз нуждаются в разменной монете. Мы планируем проводить подобные акции на регулярной основе», — отметила директор налично-денежного обращения Альфа-Банка Надежда Малюх.



Для обмена необходимо предъявить паспорт. Информацию о дате и месте проведения акции в конкретном городе банк предлагает отслеживать на его сайте, а также уточнять в отделениях.

