Во время допроса в Замоскворецком суде бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что продолжает считать нецелесообразной приватизацию «Башнефти» компанией «Роснефть».



«Да, я считал и сейчас считаю, что «Роснефть» не должна участвовать в приватизации госкомпаний, поскольку пусть не прямо, но косвенно контролируется государством», — сказал экс-министр.

По словам Улюкаева, «это не соответствует самому духу приватизации». Он отметил, что подобного мнения придерживались и вице-премьеры Аркадий Дворкович и Игорь Шувалов, министр энергетики Александр Новак. «Но одно дело — мое мнение как экономиста, другое — моя позиция как руководителя ведомства, ответственного за эту процедуру», — пояснил бывший министр.

Над приватизацией в министерстве начали работать в начале 2016 года, когда президент дал соответствующее поручение. В МЭР начали подбирать агентов сделки, организовали тендер. «ВТБ Капитал» предложил наиболее выгодную цену, и 15 июня он был назначен агентом сделки», — рассказал министр. ВТБ разослал предложения крупным компаниями, продолжил он, оценщиком стоимости пакета «Башнефти» был выбран Ernst & Young.

«На совещании я лишь высказал мнение, что участие иностранных агентов нежелательно, поскольку речь идет о стратегическом объекте», — заметил Улюкаев. Он уточнил, что в его министерстве «склонялись к позиции Росимущества», которое считало участие «Роснефти» в приватизации допустимым, поскольку в уставном капитале «Роснефти» меньше акций принадлежит государству. В Минэнерго, например, такую сделку называли нецелесообразной.