Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев во время допроса в Замоскворецком суде заявил, что показания исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина «свидетельствуют об их ложном характере». Улюкаева подозревают в вымогательстве 2 млн долларов за положительный отзыв на приватизацию «Башнефти» «Роснефтью».

Заявление против написал Игорь Сечин, ранее он подтвердил суду свои показания следствию.



В ответ на вопрос своего адвоката Тимофея Гриднева Улюкаев заявил, что отрицает, слова Сечина о вымогательстве у него взятки. «Я категорически это отрицаю. Нигде и никогда я не требовал у него никакую взятку», — заявил Улюкаев.

Говоря о возможности оставить отрицательное заключение по приватизации, Улюкаев заявил, что «не мог создать ему такого рода препятствия». «Роснефть» занимается энергетикой, подготовка любого отрицательного — да и положительного — заключения была бы выходом за пределы нашей компетенции», — заявил экс-министр.

«Такие показания Сечина свидетельствуют об их ложном характере и цели меня оговорить», — заявил Улюкаев.