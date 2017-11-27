В Приамурье окончено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, замаскированном под привлечение средств граждан для вложений на фондовом рынке. Об этом накануне сообщили в МВД.

«Следственным управлением УМВД России по Амурской области окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении шестерых жителей Приамурья, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как следует из сообщения правоохранителей, администрация принадлежащего аферистам сайта предлагала пользователям передавать денежные средства в доверительное управление для вложения на торгах мировых фондовых площадок. Из полученной на бирже прибыли вкладчикам выплачивались проценты, причем ставки были очень велики, что и привлекало людей.

«В марте 2013 года сайт перестал существовать. Обманутые граждане обратились в полицию по факту хищения у них денежных средств. Следственным управлением УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество». — Прим. Банки.ру). Количество потерпевших составило 359 человек, общая сумма причиненного им ущерба — более 32 миллионов рублей», — сообщила Ирина Волк.

В ходе предварительного расследования проведены обыски в Благовещенске, где было зарегистрировано уличенное в мошенничестве ООО, а также установлены шесть лиц, причастных к афере.

«Двое из них заключили со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в отношении них уголовные дела выделены в отдельное производство. Один из фигурантов уже осужден, в отношении другого материалы переданы в суд в мае 2017 года и находятся в данный момент на рассмотрении. Еще двое обвиняемых находятся в федеральном и международном розыске», — пояснила официальный представитель МВД.

В настоящее время окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 27-летнего руководителя отдела технической поддержки сайта, а также 26-летней соучастницы, которая отвечала за финансовую составляющую: открывала на свое имя счета в банках, обналичивала денежные средства, поступившие от пользователей сайта.



Обвинительное заключение в отношении указанных лиц утверждено прокурором, материалы дела в ближайшее время будут направлены в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу.