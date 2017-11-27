ЦБ установил официальные курсы валют на 28 ноября. Курс доллара понизился на 25,45 копейки, составив 58,2773 рубля (58,5318 рубля с 25 ноября). Курс евро увеличился на 16,48 копейки, до 69,4957 рубля (69,3309 рубля с 25 ноября).



Курс российской валюты вырос против доллара на фоне его общей слабости на мировом валютном рынке, а также — повышения цен на нефть, отмечают эксперты.

«Перед выходными спекулянты стали активно избавляться от «американца» после публикации слабой статистики в Штатах. В ноябре деловая активность в производственном секторе и секторе услуг оказалась ниже ожиданий. А низкие торговые объемы после Дня благодарения дополнительно стимулировали трейдеров продавать американскую валюту», — напоминает аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Сегодняшний пик налоговых платежей продолжит оказывать поддержку российской валюте, продолжают аналитики Нордеа Банка. В отсутствие существенных событий в сегодняшнем календаре они ожидают довольно стабильной торговой сессии по рублю.



Начиная со вторника, продолжают аналитики, неделя будет крайне насыщена событиями, способными оказать влияние на валютный рынок (выступления главы ФРС США Джанет Йеллен и кандидата на этот пост Джерома Пауэлла, публикация данных по инфляции в США и ЕС, голосование по налоговой реформе в США, итоги встречи ОПЕК), что может спровоцировать повышенную волатильность.

«Потенциальные риски для рубля связаны с прохождением налоговой реформы через сенат США и выходом позитивных данных по инфляции в США и ЕС в четверг», — уточняют эксперты.

Между тем итоги встречи ОПЕК могут смягчить потенциальное негативное влияние данных событий на нацвалюту, добавляют они.