Электронная закладная в ипотеке начнет использоваться в России с 1 июля 2018 года. Об этом сообщает Агентство ипотечного жилищного кредитования, которое участвовало в разработке подписанных президентом РФ Владимиром Путиным 25 ноября законодательных поправок, вводящих в оборот электронную ипотечную закладную.

Введение электронной закладной создаст условия для перехода на полностью электронный документооборот при покупке жилья в ипотеку, подчеркивают в АИЖК. Переход от бумажного к электронному документообороту сократит расходы банков на всех стадиях: от выдачи до обслуживания ипотечного кредита. Это будет способствовать дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам для граждан. Внедрение электронной закладной также упростит секьюритизацию, которая позволяет снизить нагрузку на капитал банков и привлекать долгосрочное фондирование, рассуждают в агентстве.

Законом определяется, что электронная закладная является бездокументарной ценной бумагой, права по которой закрепляются в форме хранящегося в депозитарии электронного документа. Форму электронной закладной можно будет заполнить на портале госуслуг, на официальном сайте Росреестра или с использованием иных информационных технологий взаимодействия с органами регистрации. Также предусматривается возможность подачи заявления о выдаче электронной закладной и направления электронной закладной нотариусом. Документ подписывается квалифицированной электронной подписью залогодателя и залогодержателя, а также заверяется подписью государственного регистратора.



Электронная закладная будет содержать сведения о залогодателе, первоначальном залогодержателе и о заемщике по ипотечному кредиту, название кредитного договора с указанием даты и места его заключения, сумму ипотечного кредита и срок ее уплаты, название и описание имущества, купленного в ипотеку, а также заключение об оценке этого имущества.