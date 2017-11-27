СК «Югория», акционером которой является Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, осталась крупнейшим коммерческим активом региона, который он хочет продать. В число возможных покупателей заявилось несколько инвесторов, среди которых и крупные страховщики. Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал генеральный директор ГСК «Югория» Алексей Охлопков, передает Агентство страховых новостей.

«Регион как собственник не видит себя стратегически в компании. Несмотря на то, что мы показали хорошую положительную динамику и стали прибыльной компанией, округ не готов нести на себе предпринимательские риски», — сказал Охлопков, добавив, что последние примеры с крупными компаниями показали, что на страховом рынке присутствуют большие риски.

Представитель «Югории» напомнил, что компания периодически включается в план приватизации округа еще с 2005 года. Охлопков говорит, что акционер заинтересован в том, чтобы в качестве инвестора пришел стратегический партнер, который будет заинтересован в долгосрочном развитии страховой компании. Несмотря на проявленный интерес к активу со стороны ряда инвесторов, «до обсуждения цены сделки» дело не доходило, подчеркнул он.

При этом сам Охлопков считает, что с продажей «Югории» можно повременить: есть потенциал роста чистой прибыли. В 2016-м чистая прибыль «Югории» составила 183 млн рублей против 237 млн в 2015-м. Однако финансовый результат компании в 2015-м был связан в основном с продажей СМК «Югория-Мед».

Глава «Югории» сообщил журналистам, что в ближайшие годы компания будет придерживаться концепции локальной региональной экспансии, то есть ежегодно открывать пять — десять новых дополнительных филиалов в тех регионах, где уже присутствует компания. Сейчас у страховщика 73 филиала. «Мы удовлетворены тем набором регионов, в которых присутствуем, и в ближайший год-два не планируем выходить в новые регионы», — сказал Охлопков.