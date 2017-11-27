Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение дела против «МегаФона» по ценам в национальном роуминге по ходатайству компании, сообщили в пресс-службе ведомства.



Дату нового заседания пока не назначили.

Ранее ФАС отложила рассмотрение аналогичного дела против «ВымпелКома» на вторую половину декабря (18—20 декабря). Точная дата пока не уточнялась.

В августе этого года ФАС возбудила дела в отношении «ВымпелКома», МТС, «МегаФона» и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) из-за установления и поддержания монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге, а также на услуги в национальных межоператорских роуминговых соглашениях на территории РФ.

Дела в отношении МТС и Tele2 будут рассмотрены 30 ноября.

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин говорил, что ведомство ожидает изменения операторами тарифов в национальном роуминге до вынесения им предписания.