В рамках реализуемой компанией QIWI образовательной программы QIWI FinTeen и интеллектуальной игры Castle Quiz стартовал конкурс по финансовой грамотности «Финансовый баттл», пять победителей которого получат путевки в международный детский центр «Артек». Об этом в понедельник сообщила QIWI.

«Финансовый баттл» проводится с 23 ноября по 10 декабря 2017 года в мобильном и веб-приложениях Castle Quiz. «Конкурс призван вовлечь школьников в обсуждение актуальных вопросов, связанных с финансовой грамотностью и образованностью; сформировать правильные представления об экономических сферах жизни общества и умении принимать взвешенные финансовые решения; дать базовые знания и навыки в финансовой сфере; повысить знания об основных финансовых понятиях и терминах у детей и подростков», — подчеркивается в релизе.

Для участия в конкурсе школьникам необходимо ответить на вопросы теста на знание основных понятий в области финансовой грамотности и решить финансовые задачи в разделе «Финансовая грамотность» в игре Castle Quiz. Конкурс составлен из 300 вопросов по платежным технологиям, информационной безопасности и финансовой грамотности, которые подготовили специалисты QIWI FinTeen и Castle Quiz.

К участию в «Финансовом баттле» приглашаются дети и подростки в возрасте от 11 до 17 лет. За каждый корректный ответ на вопрос теста начисляется один балл. Участникам, ответившим на вопросы и набравшим максимальное число баллов, вручаются сертификаты победителя конкурса, и они поощряются путевкой на 15-ю смену «С Новым годом, «Артек»!» в МДЦ «Артек». Кроме того, 20 призеров получат наборы «Финансовая независимость с QIWI» и настольные игры Hasbro.

«Мы уже давно планировали сделать всероссийский конкурс по финансовой грамотности, чтобы привлечь как можно больше детей к обсуждению таких актуальных вопросов, как современные платежные технологии, финансовое образование и безопасность. Важно было, чтобы его формат также предполагал использование современных и близких детям способов донесения информации и ее проверки», — подчеркнула руководитель образовательной программы QIWI FinTeen Елена Луценко.

Организатором «Финансового баттла» выступает Киви Банк (группа QIWI), соорганизатором — ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», генеральным партнером — ООО «Квиз Лаборатория», партнером — ООО «Хасбро Раша».



Подробные условия конкурса доступны на страницах FinTeen в соцсетях Facebook и «ВКонтакте», а также на веб-сайте finbattle.castlequiz.ru.