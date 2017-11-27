Первый вице-премьер Игорь Шувалов похвалил выпускника Высшей школы экономики Максима Орешкина, который год назад возглавил Министерство экономического развития и рассказал, над чем они с ним сейчас вместе работают.



«Министром экономики служит, как вы знаете, выпускник Высшей школы экономики Максим Орешкин. Хороший экономист, он себя хорошо показал еще тогда, когда работал заместителем министра финансов, специалист по макроэкономике», — сказал Шувалов, выступая на заседании учебного совета ВШЭ, посвященном 25-летию учебного заведения.

Шувалов назвал Орешкина компетентным экономистом.

«К его мнению прислушиваются и в Центральном банке, и в Минфине, и сейчас он ведет очень большую и серьезную работу, поскольку надо готовиться к следующему политическому циклу и увидеть то состояние нашей экономики, которое мы хотим вместе с вами создать, добиться к 2025—2030 году. Мы с Максимом сейчас сильно над этим работаем», — отметил первый вице-премьер.