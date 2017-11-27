Очевидно, что нет никакой анонимности в Интернете, заявил в интервью RT руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, комментируя вступивший 1 ноября в силу закон о блокировке запрещенных сайтов.



«Анонимность в сети Интернет — это большая сказка, и все мы — под лупой транснациональных гигантов», — сказал Жаров. По его словам, сейчас есть много идентификаторов, чтобы определить конкретного человека в Сети: голос, лицо, поведение в Интернете, регулярно посещаемые сайты, геолокация и т. д.

«Поэтому нужно понимать: никто уже не анонимен в Сети», — подчеркнул Жаров.

Все идентифицированы, таргетированы, профилированы, и реклама поступает адресно, добавил Жаров. «Сегодня можно точно утверждать: мы живем в абсолютно прозрачном мире», — сказал он.

Как сообщалось, 1 ноября вступил в силу закон, обязывающий анонимайзеров, получивших уведомление от Роскомнадзора, в течение 30 дней подключиться к информационной системе (ФГИС) с данными о запрещенных в России сайтах и начать блокировать доступ к ним. Информацию о том, каким сервисам нужно выполнять данное требование, Роскомнадзор будет получать от ФСБ и МВД. В случае невыполнения законных требований в срок анонимайзер сам будет заблокирован на территории страны.

По словам Жарова, предназначение закона — «защитить основную массу добропорядочных пользователей в Сети от запрещенного контента».

Роскомнадзор, добавил Жаров, уже работал с Opera, Yandex и «Спутником», и «очевидно, что их браузеры будут данный закон соблюдать». «Как поведет себя Google — посмотрим. Это иностранная компания, и они не стали участвовать в эксперименте», — отметил Жаров.