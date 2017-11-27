Газпромбанк подал иски о банкротстве в арбитражные суды Свердловской области и Москвы на компании, входящие в автодилерскую группу «Независимость», на общую сумму 2,2 млрд рублей.
Как говорится в картотеках судов, иски зарегистрированы 24 ноября и на данный момент еще не приняты к производству.
Под банкротство попадают компании «Независимость Екатеринбург М», «Независимость Екатеринбург К», «Независимость недвижимость Урал», «Независимость — автомобили с пробегом» и «Независимость — Химки».
На момент написания материала получить комментарий от Газпромбанка не удалось.
По данным СМИ, общая задолженность автодилера составляет около 6 млрд рублей. Его основные кредиторы — Газпромбанк и Сбербанк.
АО «Газпромбанк» — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Кредитная организация располагает развитой сетью дочерних банков и филиалов, входит в тройку крупнейших банков страны и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы. Через ПАО «Газпром» в капитале банка опосредованно участвует государство. Основными акционерами АО «Газпромбанк» являются НПФ «Газфонд» (49,65%), ПАО «Газпром» (35,54%), Внешэкономбанк (10,19%).
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 5 577,96 млрд рублей (3-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 707,83 млрд, кредитный портфель — 3 643,02 млрд, обязательства перед населением — 758,75 млрд.