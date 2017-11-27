Газпромбанк подал иски о банкротстве в арбитражные суды Свердловской области и Москвы на компании, входящие в автодилерскую группу «Независимость», на общую сумму 2,2 млрд рублей.

Как говорится в картотеках судов, иски зарегистрированы 24 ноября и на данный момент еще не приняты к производству.

Под банкротство попадают компании «Независимость Екатеринбург М», «Независимость Екатеринбург К», «Независимость недвижимость Урал», «Независимость — автомобили с пробегом» и «Независимость — Химки».

На момент написания материала получить комментарий от Газпромбанка не удалось.

По данным СМИ, общая задолженность автодилера составляет около 6 млрд рублей. Его основные кредиторы — Газпромбанк и Сбербанк.

