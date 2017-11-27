Китайские власти совместно с правительствами 16 центрально- и восточноевропейских стран в понедельник объявили о создании организации для финансирования крупных стратегических проектов.



Как сообщило агентство Xinhua, она называется Межбанковская ассоциация Китая и государств Центральной и Восточной Европы.

Согласно достигнутым договоренностям, Банк развития Китая предоставит ассоциации 2 млрд евро.

«Цель создания этой организации — предоставление кредитов на проекты развития в рамках международного финансового сотрудничества», — прокомментировал это событие премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.