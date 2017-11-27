Уставный капитал казанского Тимер Банка уменьшен до 1 рубля. Сообщение о принятии Банком России 24 ноября такого решения опубликовано в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Решение принято в связи с установлением Банком России отрицательного значения величины собственных средств (капитала) Тимер Банка, поясняется в сообщении.

Уточним, что по состоянию на 1 октября 2017 года величина собственных средств (капитала) Тимер Банка составляла примерно минус 3,881 млрд рублей. Уставный капитал банка до ноябрьского решения ЦБ равнялся 3,3 млрд.

«Временной администрации ПАО «Тимер Банк» совершить действия, предусмотренные статьей 189.50 федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», — говорится в приказе ЦБ.

Напомним, согласно указанной статье, временная администрация по управлению кредитной организацией, действующей в форме акционерного общества, на основании решения об уменьшении уставного капитала банка до величины его собственных средств или, если это отрицательная величина, до рубля принимает также решение о размещении акций, подготавливает и утверждает решение о выпуске акций и отчет об итогах выпуска.

В Тимер Банк 20 февраля этого года была введена временная администрация сроком на шесть месяцев в лице Агентства по страхованию вкладов; полномочия органов управления, а также права учредителей банка были на этот период приостановлены. С 21 августа введено в силу аналогичное решение сроком еще на шесть месяцев.



Собственником Тимер Банка пока формально значится ООО «Новая нефтехимия». Против ключевого бенефициара этой компании Роберта Мусина, который был также совладельцем рухнувшего Татфондбанка и в свое время возглавлял его, возбуждены многочисленные уголовные дела.

СМИ: основному владельцу Тимер Банка грозит банкротство К коренному изменению ситуации вокруг Тимер Банка могут привести убытки и возможное банкротство одной из ключевых компаний бизнес-империи Роберта Мусина (бывший глава Татфондбанка) — «Новой нефтехимии». Возможное банкротство как минимум предрекает приход новых собственников, но эксперты сомневаются, что сейчас найдутся иные потенциальные акционеры для Тимер Банка, кроме Агентства по страхованию вкладов, пишет «Реальное время».

