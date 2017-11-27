На заседании Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева бывший министр заявил, что в Гоа в октябре 2016 года глава компании «Роснефть» Игорь Сечин обещал угостить его вином «за хорошую работу».



По словам экс-министра, 15 октября 2016 года в кулуарах саммита БРИКС в Гоа он впервые обсудил вопрос оценки приватизации «Башнефти» с Сечиным. Это произошло через пять дней после поступления 329 млрд рублей на счет государства по итогам приватизации «Башнефти». До этого, как утверждает Улюкаев, обсуждение велось только по служебной переписке. Встреча Улюкаева и Сечина состоялась в лобби отеля в Гоа между двумя мероприятиями российской делегации.

Как утверждает экс-министр, у бильярдных столов он заметил президента ВТБ Андрея Костина и Сечина и подошел, чтобы поприветствовать их. «Состоялся короткий разговор. Сечин отметил, что мы очень хорошо поработали с подготовкой этой сделки. Я в шутку покрутил «дырочку» в пиджаке, намекая на представление Сечина к госнаграде. Он в ответ сказал: «Я тебя угощу таким вином, какого ты никогда не пробовал. Ты заслужил его за хорошую работу», — рассказал Улюкаев.

В Замоскворецком суде Москвы 27 ноября началось 18-е заседание по делу Улюкаева. Бывший глава МЭР Алексей Улюкаев обвиняется по по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере»). Следствие считает, что Улюкаев вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина 2 млн долларов за положительное заключение по приватизации принадлежавшего государству компании пакета акций «Башнефти». На суде Улюкаев заявил, что лично считает приватизацию «Башнефти» нецелесообразной, так как «Роснефть» частично контролируется государством, это «противоречит духу приватизации». Однако он отметил, что это «его мнение как экономиста», а оценку он проводил «как руководитель ведомства».

Сечин в четвертый раз отказался прибыть в суд для дачи показаний «из-за напряженного графика». По словам его адвоката Николая Клена, глава «Роснефти» 27 и 28 ноября находится в Риме в командировке. Кроме того, Клен добавил, что Сечину «нечего добавить» к уже сказанному. Улюкаев в зале суда обвинил Сечина в оговоре.

Ранее обвинение утверждало, что во время игры на бильярде в лобби отеля Улюкаев вымогал у него 2 млн долларов «двумя пальцами».